Москва, 8 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Трое российских военных поехали на УАЗе во время срочной эвакуации на угледарском направлении и подорвались на танковой мине ТМ-62, все выжили. Об этом случае 7 сентября рассказал военный корреспондент Александр Коц.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Чудо <…> случается повсеместно, и вот один из таких примеров <…> подорвались на ТМ-62. И все трое выжили и уже в строю. Как? Да кто его знает? Главное — живы», — написал военкор в своём Telegram-канале.

ТМ-62 — это советская противотанковая мина. У неё есть центральный взрыватель и, как правило, заряд взрывчатого вещества весом 7,5 кг.

Как сообщало ИА Регнум, в мае раненый российский боец выжил, проведя 21 день в блиндаже без еды. Боец попал под атаку украинских дронов. Когда беспилотник вернулся для проверки ситуации, военнослужащий притворился мёртвым. С осколочными ранениями рук и ног мужчина дополз до блиндажа. Там он нашёл четыре банки тушенки и сухое пюре. В день он ел по три-четыре ложки.

В феврале российской военный сбил палкой украинский дрон-камикадзе в зоне спецоперации. В тот момент боец находился практически на открытой местности. Однако, воспользовавшись тем, что беспилотник ВСУ подлетел на расстояние удара, взял в руку подвернувшуюся палку и сбил дрон.