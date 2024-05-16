Москва, 16 мая, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Военный из Дагестана Гаджимурад Казанбиев выжил, пробыв в зоне специальной военной операции 21 день без еды и воды. Его историю рассказали «Известия».

кадр из видео Военный из Дагестана Гаджимурад Казанбиев

Солдат попал под атаку дронов ВСУ на бахмутском направлении. Когда беспилотник вернулся для проверки ситуации, Казанбиев притворился мертвым. С осколочными ранениями рук и ног мужчина дополз до блиндажа.

По словам Казанбиева, там ему удалось найти четыре банки тушенки и сухое пюре. В день он ел по три-четыре ложки. Когда пошел снег, получалось собирать и растапливать его. На улице в то время были морозы минус 15 градусов.

«На 18–19-й день уже ничего не было. За два-три дня до моей эвакуации я ничего не ел и не пил. Ни снега не было, ни еды, ни дождя», — рассказал Казанбиев.

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К этому времени подоспела подмога — связист Валентин Петров и пулемётчик Владимир Семёнов из Петербургской военной части обнаружили бойца в блиндаже, где спрятались от украинского дрона. Военные пообещали вернуться за раненым солдатом и сдержали слово.

Эвакуацию солдата осложняло то, что он остался в «серой» зоне. Туда было не добраться ни на квадроциклах, ни на «буханках» — при появлении объекта сразу же вылетал украинский беспилотник-камикадзе. Помощь пришла на рассвете.

Казанбиев подчеркнул, что спасшие его бойцы очень сильно рисковали своей жизнью. Валентин Петров ответил, что в таких условиях помощь друг другу становится обыденностью.

В результате обстрела военный стал инвалидом — лишился стоп и потерял 17 килограмм. Его ожидает реабилитации и протезирование. С фронта дома бойца ждала жена.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля стало известно, что рядовой Вооружённых сил России Илимдар Сеитхалилов эвакуировал с поля боя на автомобиле около 100 раненых солдат. На это у него ушло десять дней. Все это время мужчина почти не спал и не отдыхал.

16 апреля водитель-механик одного из медицинских взводов ВС России Михаил Торгашев пожертвовал собой, закрыв от атаки беспилотника пятерых раненых военных. Во время транспортировки он переносил солдат под танк. Услышал звук приближающегося БПЛА и встал на его пути. Если бы Торгашев спрятался под танк, погибли бы все.