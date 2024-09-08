Магас, 8 сентября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии избрали Махмуда-Али Калиматова главой республики на второй срок. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе правительства республики.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Объявлены итоги тайного голосования. Большинством голосов на должность главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — указано в Telegram-канале правительства.

За кандидатуру действующего руководителя субъекта России проголосовали 25 из 32 депутатов регионального парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа президент России Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Ингушетия. Глава государства внёс кандидатуру депутата Народного собрания, руководителя отдела в главном бюро медико-социальной экспертизы, члена партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алихана Арапханова, депутата Народного собрания, председателя комитета по госстроительству и законодательству, члена ЛДПР Ислама Гадиева, а также кандидатуру Калиматова.

8 сентября в России проходит единый день голосования. При этом в трёх регионах — в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — проводятся непрямые выборы. Глав регионов избирают депутаты местных парламентов. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях и претензий к тем, кто проводит выборы.