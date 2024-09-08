Киев, 8 сентября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ирину Верещук заместителем главы своего офиса.

Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Также Александра Камышина назначили внештатным советником президента Украины по стратегическим вопросам, Виктора Микиту — заместителем председателя офиса президента, а Дмитрия Литвина — советником президента по вопросам коммуникаций.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября заявления об увольнении по собственному желанию написал целый ряд высокопоставленных чиновников, в числе которых была Верещук, занимавшая пост вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с ноября 2021 года.

Также об уходе с поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В отставку ушли глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, глава фонда госимущества Виталий Коваль. Кроме того, с должности уволили главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

4 сентября в отставку подал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Высокопоставленный чиновник заявил газете Politico, что в администрации США обеспокоены массовыми кадровыми перестановками в правительстве Украины. Он отметил, что на данный момент западные союзники публично не высказывали особой критики в адрес Зеленского и украинской администрации, однако они обеспокоены тем, что он наполняет своё правительство лоялистами.