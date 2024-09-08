Москва, 8 сентября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Украинские формирования за последние сутки потеряли до 2075 бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Это 8 сентября следует из сводки Министерства обороны РФ.

flickr.com/President Of Ukraine

Отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 160 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Север», которая также нанесла удары по противнику у нескольких населённых пунктов в Харьковской области.

В зоне действия группировки войск «Запад» ВС РФ украинские боевики потеряли до 550 бойцов, российские военные также отразили на этом направлении три попытки контратак противника.

Южная группировка войск армии России за сутки продолжила продвижение в глубину обороны противника, который на этом участке фронта лишился за этот же период до 625 военнослужащих.

Группировка российских войск «Центр» освободила населённый пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике. В зоне её ответственности ВСУ за сутки потеряли до 560 боевиков.

В зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ украинские формирования за сутки потеряли до 130 военнослужащих. Военные армии России на этом направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли удары по позициям противника.

Также военные российской группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям ряда бригад украинских формирований, которые на этом участке фронта потеряли за сутки до 50 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки сбили четыре французские управляемые ракеты HAMMER, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 23 дрона ВСУ. Также российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ и цехам производства, сборки и снаряжения дронов, а также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Позднее в этот же день в Минобороны РФ рассказали, что войска российской группировки «Север» нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Отмечалось, что удары по украинским боевикам были нанесены у Гоптовки, Охримовки, Сосновки и Волчанска.