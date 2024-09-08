Москва, 8 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что для Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке она выбрала брошь в виде лотоса, так как этот цветок можно считать аллегорией пути к прекрасному через очищение.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Для этого региона это особый цветок, это гармония. Лотос — чистота, гармония и способность не быть замаранным грязью, несмотря на то, что он идёт с самого дна и проходит через самый-самый ил, но раскрывается прекрасным цветком, даря всем свою красоту», — пояснила дипломат 8 сентября в интервью ТАСС.

Как рассказала Захарова, брошь — продукт ручной работы. Она пояснила, что в силу нахождения на госслужбе не берёт никаких подарков, но вещи, которые сделаны своими руками и не имеют материальной ценности, но при этом имеют ценность сердечную, можно позволить оставить себе.

Как сообщало 25 июля ИА Регнум, главе МИД Индонезии Ретно Марсуди понравилась брошь в виде крупного чёрного цветка, которую она увидела у Захаровой в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Индонезийский дипломат попросила российскую сторону прислать ей такую же.

Сама Захарова после этого заявила, что брошь сразу же подарить Ретно Марсуди не удалось, потому что она пришита к рубашке. Однако российский дипломат пообещала по возвращении в Россию подобрать достойную копию.