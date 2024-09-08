Белгород, 8 сентября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Главам районов Белгородской области передали новую партию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Александр Полегенько/ТАСС

Как отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Гладков, в Белгородской области в последние несколько месяцев наблюдается тревожная обстановка и самый большой урон региону наносят дроны украинских боевиков.

«Более 200 единиц РЭБ сейчас раздали главам муниципальных образований. Дополнительно 35 станций сейчас устанавливаем на автомобилях скорой помощи. Всего у нас будет 65 машин СМП, оборудованных РЭБ», — написал он.

Глава области уточнил, что средствами РЭБ также оснащают перевозящие детей и взрослых автобусы, коммунальную технику, а также автомобили сельских администраций и работающих в приграничье служб.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что ночью в небе над регионом силы противовоздушной обороны и средства РЭБ уничтожили и подавили 28 украинских дронов. По его словам, в результате этого нет пострадавших.

Ранее в этот же день стало известно, что над Тверской областью силы ПВО обезвредили пять украинских беспилотников. По предварительной информации, в результате этого никто не пострадал.