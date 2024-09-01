В Тверской области сбили пять дронов
Губернатор Руденя сообщил о пяти сбитых беспилотниках в Тверской области
Тверь, 1 сентября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Над Тверской областью силы противовоздушной обороны обезвредили ранним утром 1 сентября пять беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал регионального правительства со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
Первый БПЛА сбили около 05:00 мск в районе Конаково. Чуть позже власти проинформировали, что общее количество уничтоженных коптеров достигло пяти.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 июня в Торопецком и Бологовском районах Тверской области три беспилотных летательных аппарата сбили дежурными средствами ПВО Минобороны РФ. Пострадавших и возгораний не было.
За ночь 1 сентября средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили более 10 украинских беспилотников.
В это же время на подлёте к Москве сбили пять БПЛА.