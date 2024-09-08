Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно победила американскую спортсменку Джессику Пегулу в матче финала Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Seth Wenig/AP/TASS Арина Соболенко

Белоруска одержала верх над представительницей США в двух сетах со счётом 7:5, 7:5.

Соперницы провели на корте 1 час 54 минуты. За это время Соболенко, являющаяся второй ракеткой мира, шесть раз подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать шесть из 15 брейк-пойнтов.

Для теннисистки из Белоруссии это 16-й титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, а также третья победа на турнире серии Большого шлема, так как она ранее дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024).

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября Соболенко разгромила китаянку Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open. Вторая ракетка мира уверенно обыграла соперницу в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.

В начале июля Соболенко решила отказаться от участия в турнире в Уимблдоне из-за травмы плеча. Перед этим белорусская спортсменка отмечала, что не сможет выступить без боли и не полностью готова к турниру

В середине июня Соболенко отказалась от участия в Олимпийских играх в Париже из-за правил WTA с обязательными турнирами. Спортсменка уточнила, что на этом этапе карьеры ей необходимо позаботиться о своём здоровье.