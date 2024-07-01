Лондон, 1 июля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение отказаться от участия в Уимблдоне из-за травмы плеча.

IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press Арина Соболенко

«Я с разбитым сердцем вынужден сказать вам всем, что не смогу сыграть на чемпионате в этом году», — написала спортсменка в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В матче первого круга 1 июля Соболенко должна была сыграть против американской спортсменки Эмины Бектас. По итогу белорусскую победительницу двух турниров Большого шлема заменит россиянка Эрика Андреева.

Накануне Арина Соболенко заявила, что не сможет выступить без боли, и не готова к турниру на 100%. Как рассказала белорусская теннисистка, она пыталась выжать из себя максимум на тренировке, но команда убедила её в том, что участие в турнире только усугубит ситуацию.

Во время проведения турнира WTA-500 в Берлине белорусская теннисистка получила травму плеча. На четвертьфинале при счёте 1:5 она отказалась от выступления. Это снятие во время матча оказалось первым за всю карьеру Арины Соболенко.

Как сообщало ИА Регнум, 26-летняя спортсменка в 2023 году выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив в финале Australian Open Елену Рыбакину из Казахстана. Помимо этого, девушка стала победительницей 14 турниров Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, дошла до финала Открытого чемпионата США и полуфинала на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.