Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся второй ракеткой мира, нанесла поражение с разгромным счётом представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США (US Open).

Lev Radin/Global Look Press

Спортсменка из Белоруссии легко переиграла китаянку в двух сетах со счётом 6:1, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. За этот временной отрезок Соболенко два раза подала навылет, трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать четыре из восьми брейк-пойнтов. Её оппонентка, являющаяся седьмой ракеткой мира, подала навылет пять раз, сделала три двойные ошибки и не смогла реализовать свой единственный брейк-пойнт.

Счёт личных встреч между Соболенко и Чжэн Циньвэнь стал 3:0 в пользу белорусской спортсменки. В полуфинале US Open она сыграет с американкой Эммой Наварро.

Как сообщало ИА Регнум, в начал июля Соболенко приняла решение отказаться от участия в турнире в Уимблдоне из-за травмы плеча. Перед этим белорусская спортсменка отмечала, что не сможет выступить без боли и не готова к турниру на 100%.

В середине июня Соболенко отказалась от участия в Олимпийских играх в Париже из-за правил Женской теннисной ассоциации (WTA) с обязательными турнирами. Она уточнила, что на этом этапе карьеры ей необходимо позаботиться о своём здоровье.