Берлин, 17 июня, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Соболенко 17 июня сообщила журналистам на турнире в Берлине, что не примет участия в Олимпийских играх в Париже из-за правил Женской теннисной ассоциации (WTA) с обязательными турнирами.

AP/TASS Арина Соболенко

«Мне придётся чем-то пожертвовать, и, к сожалению, это будет Олимпиада», — сказала Соболенко, слова которой привёл портал The Tennis Letter.

По словам спортсменки, на данном этапе её карьеры ей нужно позаботиться о своем здоровье.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня Международная федерация тенниса (ITF) допустила к участию в Олимпийских играх теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. По словам главы Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, все российские теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов к ним не возникло.

Он уточнил, что окончательную заявку организация направит до 19 июня. Согласно рейтингу, на Олимпийские игры от мужчин могут попасть Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин. У женщин должны войти в заявку Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. По информации СМИ, окончательный состав участников теннисного турнира Олимпиады ITF объявят 4 июля.

В декабре 2023 года МОК объявил, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде при соблюдении ряда критериев. В частности, им нельзя участвовать в какой-либо деятельности, связанной с флагом, гимном и какими-либо символами России или Белоруссии. Выступать атлеты будут в нейтральном статусе.

Президент Владимир Путин назвал отношение комитета к атлетам из России этнической дискриминацией. Позднее глава государства также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. Также Путин подчеркнул, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.