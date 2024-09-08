Москва, 8 сентября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. России ещё многое предстоит сделать для победы в специальной военной операции, заявил 8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Ещё много предстоит сделать», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Таким образом Песков ответил на вопрос, согласен ли он с заявлением замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции.

Также, по мнению Алаудинова, вторжение украинских формирований в Курскую область является решающим боем спецоперации. Он отметил, что российские военные продолжают продвижение, освобождая территории и населённые пункты.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации подчеркнул, что победа в СВО является важнейшей задачей, поставленной перед государством.

Президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в начале сентября подчёркивал, что Россия продолжит выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, для обеспечения безопасности страны.