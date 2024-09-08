Сумы, Украина, 8 сентября, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Сумах и в Сумской области на фоне сигнала о воздушной тревоге. Об этом 8 сентября сообщили украинский «24 канал» и телевидение «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что произошло как минимум два взрыва в городе Сумы и один в области. По данным онлайн-ресурса о предупреждении населения украинского министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги в Сумской области действовал с 02:39 мск по 05:48 мск.

По данным украинских СМИ, в городе Сумы наблюдалась атака беспилотников, в результате взрывов есть пострадавшие.

Официального подтверждения или опровержения информации о взрывах и их последствиях не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что электро− и водоснабжение нарушилось в некоторых районах Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил о двух взрывах на территории Харькова. Подробности произошедшего он уточнять не стал, отметив лишь, что «в городе громко».

Утром того же дня украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. На тот момент на территории Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. 6 сентября на Украине сообщали о взрывах в Харькове и Киевской области.