Харьков, Украина, 6 сентября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. О взрывах в Харькове 6 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Взрыв прогремел в городе Люботине, сообщило издание «Общественное». Также оно сообщило о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области и о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. О взрывах в Киевской области также сообщил украинский телеканал ICTV.

В этих регионах ранее была объявлена воздушная тревога. Её также объявляли в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

Ночью СМИ сообщали о работе систем ПВО во Львовской области.

Министерство обороны России не информировало о нанесении ударов по каким-либо объектам в вышеперечисленных регионах.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 сентября украинские СМИ распространили информацию о взрыве в Дарницком районе Киева. Воздушную тревогу в украинской столице на тот момент не объявляли. Сообщалось также о взрывах в Харькове.