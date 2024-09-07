Харьков, Украина, 7 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Электро− и водоснабжение нарушилось в некоторых районах Харькова. Об этом 7 сентября сообщило издание «Страна. ua».

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Пропали свет и вода в некоторых районах в Харькове», — указано в сообщении.

По данным официального ресурса для оповещения населения, на территории Харьковской области больше 2,5 часа действует воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября мэр Игорь Терехов заявил о двух взрывах на территории Харькова. Подробности произошедшего он уточнять не стал, отметив лишь, что «в городе громко».

Утром того же дня украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске. На тот момент на территории Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. 6 сентября на Украине сообщали о взрывах в Харькове и Киевской области.