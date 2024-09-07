Днепропетровск, Украина, 7 сентября, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщило 7 сентября агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум

В Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги.

Глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в районе села Купянск-Узловой и о повреждении, которое получил объект на крупном железнодорожном узле.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ распространили утром 7 сентября информацию о ночных взрывах в Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях, а также в Киеве.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по дислокации ВСУ и военной техники в пригороде Николаева.