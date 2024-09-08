В США рассказали о планах Байдена на оставшийся срок до отставки
The Hill: Байден в оставшиеся дни до отставки увеличит число поездок по штатам
Вашингтон, 8 сентября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в оставшиеся перед отставкой месяцы планирует увеличить число своих публичных выступлений, чтобы поддержать кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом 7 сентября сообщило издание The Hill со ссылкой на источники.
«Президент Байден намечает курс на свои последние 135 дней пребывания на посту президента. Он активизирует публичные выступления, стремясь укрепить своё наследие и поддержать кандидатуру вице-президента Харрис», — говорится в материале.
Отмечается, что за последние пять дней Джо Байден посетил штаты Мичиган и Висконсин, а также Пенсильванию, где появился на публике вместе с Камалой Харрис. По информации источника, Байден продолжит посещать штаты в течение ближайших месяцев. Также глава Белого дома рассчитывает принять дополнительные меры по снижению стоимости жилья.
Одна из самых важных целей его предстоящих поездок заключается в том, чтобы убедить как можно большее количество избирателей в необходимости поддержать Демократическую партию и Камалу Харрис на предстоящих выборах, уточняет источник The Hill.
Как передавало ИА Регнум, ранее Камала Харрис выразила уверенность, что предвыборная гонка с её соперником и кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом будет оставаться напряжённой до самого конца. Выборы главы государства в Соединённых Штатах состоятся 5 ноября.