Вашингтон, 8 сентября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в оставшиеся перед отставкой месяцы планирует увеличить число своих публичных выступлений, чтобы поддержать кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом 7 сентября сообщило издание The Hill со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Байден намечает курс на свои последние 135 дней пребывания на посту президента. Он активизирует публичные выступления, стремясь укрепить своё наследие и поддержать кандидатуру вице-президента Харрис», — говорится в материале.

Отмечается, что за последние пять дней Джо Байден посетил штаты Мичиган и Висконсин, а также Пенсильванию, где появился на публике вместе с Камалой Харрис. По информации источника, Байден продолжит посещать штаты в течение ближайших месяцев. Также глава Белого дома рассчитывает принять дополнительные меры по снижению стоимости жилья.

Одна из самых важных целей его предстоящих поездок заключается в том, чтобы убедить как можно большее количество избирателей в необходимости поддержать Демократическую партию и Камалу Харрис на предстоящих выборах, уточняет источник The Hill.

Как передавало ИА Регнум, ранее Камала Харрис выразила уверенность, что предвыборная гонка с её соперником и кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом будет оставаться напряжённой до самого конца. Выборы главы государства в Соединённых Штатах состоятся 5 ноября.