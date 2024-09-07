Москва, 8 сентября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днём танкиста. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Уважаемые товарищи, поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества», — приводит слова Белоусова Telegram-канал Минобороны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что во все времена личный состав танковых войск, внося вклад в укрепление обороноспособности государства, служил показателем мужества и патриотизма. В ходе специальной военной операции военнослужащие танковых войск демонстрируют высочайший уровень подготовки, стойкости и героизма, а также эффективно решают все поставленные задачи.

Также Андрей Белоусов отметил самоотверженный труд специалистов оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны поздравил военнослужащих ВС России, участвовавших в освобождении населённых пунктов Первомайское, Новгородское (украинское название — Нью-Йорк), Пречистовка и Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Белоусов поблагодарил российских военных за верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, и обеспечивать безопасность России.