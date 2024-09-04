Донецк, 5 сентября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Первомайского, Новгородского (украинское название — Нью-Йорк), Пречистовки и Нетайлово в Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением от врага населённого пункта Пречистовка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

По случаю освобождения Нетайлово, Новгородского и Первомайского в ДНР Белоусов направил поздравительные телеграммы личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады. Он подчеркнул, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и отвагу, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, освобождая территории от формирований ВСУ.

Также министр обороны поблагодарил российских военных за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Пречистовка. Новгородское российские военные освободили 20 августа, Нетайлово — 27 мая, Первомайское — 19 апреля.

2 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что темпы наступления Вооружённых сил РФ в Донбассе значительно выросли. По его словам, российские военные освобождают территории, оккупированные украинскими формированиями, квадратными километрами.