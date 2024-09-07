Санкт-Петербург, 7 сентября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлениями граждан готовыми обедами на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщила 7 сентября пресс-служба главного следственного управления СК России по городу.

ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

«В медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ, предусматривающей оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи осматривают место происшествия, проводят обыски и другие мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября московское управление Роспотребнадзора сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением шаурмой 29 человек. Все они покупали готовую продукцию в одном столичном предприятии общепита. Следователи установили связь между работой торговой точки и отравлениями.

В конце августа в Кабардино-Балкарии более 200 человек обратились за помощью в связи с отравлением. Госпитализировали 70 человек. Предположительно, отравление произошло из-за употребления некачественной воды.