Москва, 5 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В Москве началась проверка по факту отравления 29 человек шаурмой. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В предприятии общественного питания «Шаурма» по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 2, было зафиксировано 29 случаев отравления продукцией общественного питания», — отметили в службе.

Территориальный отдел уже провёл расследование в отношении владельца заведения, в ходе которого подтвердилась связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений.

В управлении призвали всех пострадавших в результате употребления пищи на данном предприятии обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора в Северном административном округе столицы для подготовки и подачи в суд искового заявления о возмещении вреда здоровью и морального вреда.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 17 человек отравились, употребив шаурму из торговых точек на Дмитровском шоссе. В трёх заведениях прошли следственные действия. Предварительный диагноз, поставленный пострадавшим, был «сальмонеллёз».

В июне в Башкирии суд обязал предпринимателей выплатить 800 тыс. рублей за моральный вред, причинённый жителю Салавата после отравления шаурмой в кафе.