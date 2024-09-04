Баксан, Кабардино-Балкария, 4 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Все пациенты, которых в Кабардино-Балкарии госпитализировали с отравлением, находятся в состоянии средней степени тяжести, заявила 4 сентября заместитель главного врача по медицинской части Римма Берова.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Она отметила, что, вероятнее всего, люди отравились некачественной водой. У пациентов взяли пробы, проводятся анализы, чтобы поставить точный диагноз. Больных обслуживают две больницы — в Баксане, где произошло отравление, и в Нальчике.

«На сегодняшний день, по оперативной сводке, 70 больных находятся на стационарном лечении. Состояние на сегодняшний день у всех среднетяжёлое, и уже часть больных выписывается. Сегодня выписывается 16 человек, например, из стационара», — сообщила Берова «Известиям».

По её словам, угрозы жизни пациентов ни в одной из больниц нет. Многие больные находятся на амбулаторном лечении. Из всех обратившихся за медицинской помощью 70% составляют дети и подростки. С 31 августа количество обращений уменьшилось в два раза, отметила врач.

Как сообщало ИА Регнум, массовое пищевое отравление в Баксане произошло в конце августа. Как сообщили 3 сентября в прокуратуре Кабардино-Балкарии, за медицинской помощью с признаками отравления обратились 212 человек.

В городе две школы и две дошкольные организации, а также колледж приостановили работу. Причиной массового отравления могла стать водопроводная вода. В Баксане и Нальчике приняли решение провести гиперхлорирование подаваемой населению по трубам воды.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Расследование взял на особый контроль руководитель следственного управления региона.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 4 сентября заявил, что пик обращений жителей с симптомами отравления пройден и что вспышку кишечной инфекции в одном из микрорайонов Баксана купировали.