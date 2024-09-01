Москва, 1 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры успешной работы дроноводов подразделения беспилотных летательных аппаратов группировки (БПЛА) войск «Днепр» на каховском направлении.

Алексей Коновалов/ТАСС Алексей Коновалов / ТАСС

По словам представителей пресс-службы, расчёт работает парой. Один из бойцов готовит ударный дрон к запуску, в то время как второй производит разведку и находит цель.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912803" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа операторов БПЛА ГрВ «Днепр»

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа Минобороны опубликовало кадры, как экипаж авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной техники украинских войск в приграничном районе Курской области.

Ранее ведомство показало видео уничтожения пункта управления и склада с боеприпасами ВСУ в Глухове в Сумской области. На кадрах видно, как российские военные нанесли удар по командному пункту и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления ВСУ был уничтожен.