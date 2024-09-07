Симферополь, 7 сентября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Украина может повторить судьбу корабля «Титаник», затонувшего после столкновения с айсбергом. Такую участь ей уготовили западные страны. Об этом 7 сентября заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Сергей Корсун ИА Регнум

«США и Британия в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник»​​, ― отметил в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

Для того чтобы Украина точно не избежала уготовленной ей участи, у штурвала поставили «безусого и пустоголового юнгу» в лице главы киевского режима Владимира Зеленского, пояснил депутат. По словом Шеремета, «большой самоуверенный сине-желтый корабль» уже направился в океан на встречу с айсбергом. Он отметил, что Украина уже стала злым роком и последней обителью для амбициозного европейского бомонда.

Шеремет добавил, что политические элиты Европы, введя санкции против России и отдавая накопления на разжигания конфликта на Украине, принесли в жертву благосостояние своих стран.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России Николай Патрушев в середине августа заявил, что США превратили Украину в антироссийский проект, своими усилиями создав предпосылки для утраты республикой своего суверенитета и части территорий. Он отметил, что нападение ВСУ в Курской области вызвано именно предчувствием приближающегося полного провала киевского режима. Патрушев добавил, что ради интересов США страдают жители Украины. Американские союзники заинтересованы в утрате республикой независимости и части территорий, указал он.

Глава совета движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в республике партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на Украине не удалось создать демократическое государство, остатки её государственности переживают агонию. Он назвал крушение украинского современного государства трагедией для миллионов людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что насквозь прогнивший изнутри киевский режим держится исключительно на денежной подпитке Запада, а его крах — лишь вопрос времени.