Москва, 16 августа, 2024, 00:58 — ИА Регнум. США превратили Украину в антироссийский проект, своими усилиями создав предпосылки для утраты республикой своего суверенитета и части территорий. Именно предчувствием приближающегося полного провала киевского режима вызвана операция в Курской области, заявил в интервью «Известиям» помощник президента России Николай Патрушев.

Secretary of Defense Николай Патрушев

По словам помощника российского лидера, ради интересов США страдают жители Украины. Американские союзники заинтересованы в утрате республикой независимости и части территорий, указал он.

Патрушев напомнил о событиях 2008 года в Грузии, организованными именно американцами. Прямое вмешательство США привело к выходу из состава Грузии Абхазии и Южной Осетии. За действия американцев расплачивается грузинский народ, подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине не удалось создать демократическое государство, остатки её государственности переживают агонию, заявил глава совета движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой в республике партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктор Медведчук. Он назвал крушение украинского современного государства трагедией для миллионов людей. По его словам, сейчас необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, а о судьбе простых украинцев и их будущем.

Насквозь прогнивший изнутри киевский режим держится исключительно на денежной подпитке Запада, а его крах — лишь вопрос времени, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.