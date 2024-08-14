Москва, 14 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада, а его крах — лишь вопрос времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах — лишь вопрос времени», — заявила она.

Захарова рассказала, что на фоне развязанного военными ВСУ полномасштабного террора против мирного населения России свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины продолжают расти. В качестве примера она привела недавнее задержание сотрудников военкоматов в Харьковской и Тернопольской областях, которые получали ежемесячно огромные денежные суммы за крышевание уклоняющихся от воинской службы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа дипломат заявила, что киевский режим продолжает наращивать террористическую активность, нанося удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории.

Ранее она обвинила Киев в бесчеловечности после трагедии в детской больнице. Она отметила, что попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей в Киеве для пропаганды подтверждают его бесчеловечную сущность.