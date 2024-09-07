Кизилюрт, Дагестан, 7 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в городе Кизилюрте в Дагестане, сообщили 7 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Telegram/Прокуратура Республики Дагестан

«По предварительным данным, 7 сентября 2024 года около семи часов [утра] произошло возгорание газовоздушной смеси в квартире многоэтажного жилого дома по улице Гагарина в Кизилюрте», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали.

Генпрокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в городе Кизеле в Пермском крае прогремел взрыв в жилом доме, в результате которого рухнули перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Из здания эвакуировали 26 человек, включая троих детей. По версии следствия, взрыв произошёл из-за того, что два нетрезвых жителя пытались демонтировать газовую плиту.

В ресторане «Бабель» в центре Москвы 27 августа взорвался баллон с газом для розжига мангала. Источник ИА Регнум сообщил о двух пострадавших, которых доставили в институт им. Склифосовского.