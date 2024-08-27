Хлопок газа произошёл в ресторане «Бабель» в центре Москвы
Москва, 27 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Газовый баллон взорвался в ресторане «Бабель» в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум. По предварительным данным, пострадали два человека.
babel. msk.ru
Инцидент произошёл в ресторане в 1-м Николощепковском переулке, д. 6, с. 2.
На кухне ресторана взорвался газовый баллон для розжига мангала», — рассказал источник.
Двоих пострадавших госпитализировали в институт им. Склифосовского. Подробности происшествия устанавливаются.
В мае в ресторане в Чебоксарах взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали восемь человек.