Москва, 27 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Газовый баллон взорвался в ресторане «Бабель» в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум. По предварительным данным, пострадали два человека.

babel. msk.ru

Инцидент произошёл в ресторане в 1-м Николощепковском переулке, д. 6, с. 2.

На кухне ресторана взорвался газовый баллон для розжига мангала», — рассказал источник.

Двоих пострадавших госпитализировали в институт им. Склифосовского. Подробности происшествия устанавливаются.

В мае в ресторане в Чебоксарах взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали восемь человек.