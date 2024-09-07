Москва, 7 сентября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили американскую гаубицу М777 ВСУ в Харьковской области, сообщило 7 сентября Министерство обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» американская гаубица M777 боевиков ВСУ, доставленная на огневую позицию, была уничтожена», — сообщило ведомство.

Как уточнили в Минобороны, военные подразделения группировки войск «Север» выявили движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 в районе одного из населённых пунктов в Харьковской области. Расчёт беспилотника определил маршрут выдвижения артиллерийского орудия на позицию. После это ВС России приняли решение об огневом воздействии по гаубице ВСУ.

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Ранее ИА Регнум передавало, что в августе российские военные уничтожили с помощью «Ланцета» бронетехнику ВСУ в Курской области. Российские военные поразили три единицы украинской бронетехники.

В том же месяце подразделения Южной группировки войск ВС России уничтожили американский танк Abrams украинской армии в зоне специальной военной операции.