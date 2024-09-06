Вашингтон, 6 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Конфликт на Украине рано или поздно завершится, и произойдёт это за столом переговоров, вопрос упирается исключительно в сроки урегулирования ситуации. Об этом заявил 6 сентября глава Пентагона Ллойд Остин.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин

«В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, предсказывать тяжело», — сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее в этот же день во время заседания так называемой контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн глава киевского режима Владимир Зеленский призвал закончить конфликт с Россией предстоящей осенью. Он также попросил западных партнёров совместно восстановить «международный порядок безопасности».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин указывал, что Запад и Киев отказались от Стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ, но у них это не получается.

20 июня Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

2 сентября Владимир Путин заявил, что провал нападения украинских военных на Курскую область может подтолкнуть противников России к мирным переговорам.