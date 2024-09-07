Москва, 7 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ), атакующие Курскую область, за последние сутки потеряли более 280 бойцов и 13 единиц бронетехники, сообщила 7 сентября пресс-служба Минобороны России.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские бойцы также в ходе боёв с противником уничтожили девять артиллерийских орудий, в том числе американскую гаубицу М777 калибром 155 мм, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

За сутки подразделения войсковой группировки «Север» отразили две атаки украинских штурмовиков, а также сорвали попытки противника провести атаки в направлениях Коренево и Русской Конопельки, сообщили в Telegram-канале министерства.

Всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили 84 танка, 41 БМП, 74 БТР, 609 бронемашин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 установки РСЗО, в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восемь установок ЗРК и другую военную технику.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ с 6 августа начали нападение на Курскую область, пытаясь прорваться вглубь регионов. Российские бойцы остановили вражеские силы в приграничных регионах. Замначальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов 7 сентября сообщил, что украинские военные каждый день продолжают попытки прорваться дальше, но у них не получается.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что киевский режим организовал провокацию в Курской области, пытаясь отвлечь Вооружённые силы РФ от наступления в Донбассе. Эти планы провалились, российские войска стабилизировали ситуацию и начали выдавливать силы противника из региона, отметил глава государства.