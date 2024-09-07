Москва, 7 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Украинское командование отправляет бойцов в Курскую область обманом. Об этом 7 сентября рассказал пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Петро Еремеев.

РИА Новости/Павел Лисицын

На видео, опубликованном Минобороны, он признался, что в ряды украинской армии попал, зайдя в магазин за женой и ребёнком, где мужчину встретили сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине), насильно отправили его на фронт.

По словам Еремеева, перед отправкой в Курскую область командир приказал быть в полном обмундировании, чтобы якобы отправиться «на совещание».

«Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, всё горит», ― рассказал Еремеев.

Он добавил, что, когда осознал, что находится на российской территории, ничего с этим не смог сделать, так как командование угрожало расправой. В итоге он сдался в плен бойцам группировки российских войск «Север».

«По новостям [на Украине] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», ― рассказал пленный.

Еремеев также обратил внимание на человеческое отношение к нему со стороны российских военнослужащих. По его словам, его накормили, обработали раны, «всё было по-человечески».

Как сообщало ИА Регнум, взятый в плен военными армии России боец украинских формирований Владимир Кислый заявил, что командование ВСУ бросило его подразделение на произвол судьбы. Он также уточнил, что когда его брали в ряды украинской армии, призывная комиссия проигнорировала имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

3 сентября взятый в плен командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона украинской армии старший лейтенант Антон Фурдоленко рассказал, что командование ВСУ оставило целое подразделение в селе Коренево в Курской области. Он уточнил, что их подразделение выводили на ротацию в Курскую область с правого берега Днепра.

Пленный боец ВСУ Дмитрий Лабунский 28 августа рассказал, что украинским боевикам дали распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области. Другой военнопленный ВСУ Анатолий Власенко 26 августа рассказал, как попал в плен после приказа командования «держать оборону» в якобы пустом доме, в котором их встретили российские военные.

По словам пленного украинского военнослужащего Андрея Анисимова, некоторые украинские командиры скрыли от бойцов, что их отправляют в Курскую область. Он пояснил, что руководство делало это для того, чтобы избежать массового дезертирства. Анисимов также рассказал, что стал свидетелем расправы над военными, которые отказались ехать на территорию Курской области.

Подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.