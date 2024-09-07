Москва, 7 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 7 сентября, что столицу в честь Дня города ждёт главный подарок, о котором скоро все узнают.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Главный подарок — секрет. Скоро узнаете», — заявил градоначальник SHOT в концертном зале «Зарядье».

Ранее 7 сентября президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города.

В июле мэр анонсировал, что традиционное празднование Дня города в Москве пройдёт 7 и 8 сентября. Собянин тогда сообщил, что в программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Праздничные мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах.

В Москве в День города пройдёт более 3 тыс. мероприятий. Основными локациями станут площадки летних фестивалей. При этом не запланировано проведение фейерверков, больших шоу или гала-концертов.