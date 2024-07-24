Москва, 24 июля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Традиционное празднование Дня города в Москве пройдёт во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — отметил градоначальник в своём Telegram-канале.

Мероприятия в честь Дня города пройдут на Цветном бульваре и на Поклонной горе, в ландшафтном парке на Павелецкой площади, на аллее Космонавтов, в Бабушкинском, Измайловском парках и парке «Печатники», в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на площадках в районах Солнцево и Ново-Переделкино, в детском ландшафтном парке «Южное Бутово», ландшафтном парке «Митино», на Центральной площади в Зеленограде, площадках в Троицке и поселении Московском.

Подробную программу празднования Дня города утвердят в ближайшее время, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве продолжается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Это мероприятие объединило все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всей Москве будут работать фестивальные площадки.