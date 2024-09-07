Москва, 7 сентября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Глава государства принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 877-й годовщины основания Москвы.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Как всегда, в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Москва — это сердце России, это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода многонационального народа страны, символ и надёжный оплот российской государственности.

Президент добавил, что москвичи всегда остро чувствовали ответственность за Родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальные культурные ценности, показывали примеры мужества, стойкости и любви к Родине.

День Москвы в 2024 году отмечается во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в Москве в День города пройдёт более 3 тыс. мероприятий. Основными локациями станут площадки летних фестивалей, таких как «Лето в городе», «Все на улицу», «Территория Москва — 2030». При этом не запланировано проведение фейерверков, больших шоу или гала-концертов.