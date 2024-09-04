Москва, 4 сентября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. День города в Москве 7–8 сентября проведут без фейерверков. Об этом 4 сентября сообщил на брифинге к мероприятию руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Не будет», — ответил он на вопрос о праздничном запуске фейерверков.

Немерюк отметил, что в столице на День города не запланированы большие шоу, фейерверки, салюты или гала-концерты.

Всего на День города пройдут более трёх тысяч мероприятий. Основными локациями станут площадки летних фестивалей, таких как «Лето в городе», «Все на улицу», «Территория Москва — 2030».

Как сообщало ИА Регнум 2 сентября, президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным примут участие в мероприятии по случаю Дня города в столице. День города Москвы в 2024 году будет отмечаться во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября.