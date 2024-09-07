Владивосток, 7 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Запуск энергетического рынка на Дальнем Востоке поспособствует вводу новых угольных электростанций, а в дальнейшем гидроэлектростанций (ГЭС) и атомных электростанций (АЭС). Об этом 7 сентября заявил глава Минэнерго Сергей Цивилёв на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

Как отметил в интервью ТАСС глава Минэнерго, он ожидает в дальнейшем эффективного развития электроэнергетики на Дальнем Востоке, и в первую очередь на местном угле — самом дешёвым и доступном ресурсе, с приемлемым по длительности циклом строительства генерации.

«При этом экологические риски в настоящее время могут быть в полной мере нивелированы за счет внедрения современных технологий. В перспективе также ожидаем ввод атомных электростанций и противопаводковых ГЭС», — сказал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября Цивилёв заявил, что Дальний Восток станет флагманом развития российской энергетики из-за темпов роста и запасов энергоресурсов. По его словам, Минэнерго собирается до конца года представить обновленную энергостратегию-2050.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал Дальний Восток флагманом России в новой экономической реальности. Глава государства уточнил, что регион фактически стал важнейшим фактором укрепления российских позиций в мире.

Путин также поручил создать программу развития энергомощностей на Дальнем Востоке. Кроме того, российский лидер дал поручение подумать о строительстве в регионе атомных электростанций.