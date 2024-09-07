Москва, 7 сентября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Дальний Восток станет флагманом развития российской энергетики из-за темпов роста и запасов энергоресурсов, заявил 7 сентября глава Минэнерго Сергей Цивилёв.

Владимир Смирнов/ТАСС Сергей Цивилев

«Дальний Восток становится флагманом развития энергетики страны в связи со значительными запасами топливно-энергетических ресурсов, высокими темпами развития региональной экономики и сопутствующего роста энергопотребления», — заявил министр в интервью ТАСС.

Как уточнил Цивилёв, речь идёт о полном обеспечении потребностей региона в энергии при минимизации затрат и использовании российских технологий.

Минэнерго планирует до конца года представить обновленную энергостратегию-2050.

Ранее, 5 сентября, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал Дальний Восток флагманом России в новой экономической реальности. По словам главы государства, регион безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления российских позиций в мире.

Российский лидер 5 сентября поручил создать программу развития энергомощностей на Дальнем Востоке. Путин также поручил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.