Владивосток, 4 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 сентября по видеосвязи дал старт работе новых предприятий Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости

Глава государства принял участие в запуске выхода на полную мощность морского порта Суходол, специализирующегося на погрузке угля. Его грузооборот составит до 20 млн т в год.

Президент также дал старт работе завода «Приморье» по изготовлению пластиковых труб из полиэтилена для водоснабжения и газоснабжения. Он будет ежегодно производить до 35 тыс. тонн продукции.

Кроме того, Путин запустил горно-обогатительный комбинат «Озёрный» в Бурятии. Мощность предприятия составляет 6 млн т руды в год.

Как передавало ИА Регнум, Путин 4 сентября в ходе рабочей поездки во Владивосток на полях Восточного экономического форума заслушал доклады о развитии Дальнего Востока. Он назвал развитие авиаперевозок приоритетным направлением для региона, так как необходимо совершенствовать его транспортную доступность.

Для решения этого вопроса Путин потребовал добиться создания в России нового регионального самолёта. Он указал на то, что сроки реализации этого проекта постоянно откладывают.

Глава государства также назвал перспективным строительство атомных электростанций на Дальнем Востоке. Он отметил, что нужно возводить АЭС не только за границей, но и выполнять планы по увеличению атомной генерации в России.

Путин отметил, что услышал интересные идеи по развитию Дальнего Востока. Некоторые из них можно будет масштабировать на всю Россию.