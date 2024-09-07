Москва, 7 сентября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Сеть Московского метрополитена за последние 14 лет выросла почти вдвое, заявил президент России Владимир Путин 7 сентября, выступая в парке «Зарядье» по случаю Дня города.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Сегодня, в День города, открылись сразу несколько станций новой, 16-й по счёту, Троицкой линии метрополитена», — сказал он.

Глава государства также отметил, что планы последующего развития Москвы являются грандиозными по своим замыслам.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября открыл новую станцию метро «Потапово» Сокольнической линии. Он отметил, что за последние 10 лет эта ветка увеличилась с 19 до 27 станций.

Ранее Собянин, комментируя ход строительства станций Троицкой линии метро, отметил, что эта ветка станет одной из самых протяжённых в столице. Благодаря ей жители ТиНАО смогут гораздо быстрей добираться до исторического центра мегаполиса.