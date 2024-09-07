Краснодар, 7 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки похищения супругами школьника в Краснодаре. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Как рассказала мать одного из пострадавших школьников, Яна, слова которой приводит РЕН ТВ, конфликт начался из-за ссоры между детьми во время игры, когда родители одного из них вмешались с целью отомстить обидчику и попытались увести его с собой.

«К нам с мужем подбегают дети в слезах и говорят, что нашего ребёнка увели неизвестные. Мы прибежали к месту. Родители (те, что били) начали орать. Я поняла, что разговора никакого не будет», — сказала она. После этого женщина написала заявление в полицию.

По информации следователей, ранее семейная пара в Краснодаре напала на катавшихся на самокатах школьников и попыталась увести одного из них к своему автомобилю, несмотря на крики и сопротивление ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля неадекватный мужчина попытался похитить младенца из рук матери в Ферганском проезде на юго-востоке Москвы. Он выхватил ребёнка 2024 года рождения и попытался убежать.

После этого один из очевидцев происшествия погнался за подозреваемым, который швырнул ребёнка на землю. У грудничка диагностировали множественные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту по п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).