Москва, 25 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения младенца из рук матери на юго-востоке Москвы, сообщили 25 июля в пресс-службе столичного управления.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Следствием установлено, что 24 июля мужчина напал на незнакомую женщину рядом с домом в Ферганском проезде. Он выхватил из рук матери младенца 2024 года рождения и попытался сбежать. За ним погнался один из очевидцев происшествия, после чего подозреваемый швырнул ребёнка на землю. У грудничка диагностировали множественные травмы.

«Фигурант задержан. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Ленинградской области задержали подозреваемых в похищении годовалой девочки. Мужчина и женщина 1980 и 1988 годов рождения украли её в результате конфликта знакомых между собой людей на почве употребления алкоголя. Их удалось задержать в такси с ребёнком на руках.