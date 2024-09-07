Черноббьо, Италия, 7 сентября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Придерживаться позиций Украины и вмешиваться в конфликт между страной и Россией не в интересах Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 сентября газете Corrierre della Sera на полях форума в Черноббьо, в котором принял участие в качестве руководителя страны, председательствующей в ЕС.

Ye Pingfan/Zuma/TASS

«Я критикую европейскую политику, поскольку, вместо того чтобы следовать своим интересам, мы полностью придерживаемся украинских позиций, и это всё глубже втягивает нас в конфликт. Это не на пользу Европе, это просто вредно. В интересах Европы остановить конфликт, мы же, напротив, становимся одной из его сторон. Это не наш <конфликт>», — сказал он.

Орбан также уверен, что Россия не представляет никакой угрозы для безопасности Европы. Он подчеркнул, что если Европа решила стать участником конфликта между Москвой и Киевом, то Будапешт, напротив, такой позиции не придерживается.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Орбан заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта должно стать прекращение огня. Он также отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией.

5 июля премьер-министр Венгрии посетил Москву и обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля в продолжение «мирной миссии» он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.