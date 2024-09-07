Курск, 7 сентября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Командный состав украинской армии избегает визитов на передовую, сообщил 7 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Командирский состав украинских формирований никогда не находится даже близко к линии боевого соприкосновения», — сообщил Алаудинов агентству ТАСС.

По его словам, нельзя встретить на передовой и командира батальона. Украинские военнопленные рассказывают, что на линии боевого соприкосновения ни разу не видели даже командиров роты. Как отметил Алаудинов, на передовой можно увидеть чины ВСУ не старше командира взвода.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября украинский военнопленный Владимир Кислый рассказал, что командование бросило его подразделение, попавшее в окружение, на произвол судьбы. Оставшимся без боеприпасов бойцам обещали помочь, но за ними так никто и не пришёл. Об аналогичной ситуации рассказал украинский военный Сергей Стадник.

Другой украинский военнопленный Петро Еремеев 7 сентября рассказал, что командование ВСУ обманом отправляет бойцов в Курскую область. Его подразделение отправили на передовую, приказав быть в полном обмундировании. При этом военным сообщили, что они якобы идут «на совещание». Он заявил, что в Курскую область украинских бойцов везут «как на убой».