Москва, 6 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Украинское командование бросило на произвол судьбы мобилизованных, попавших в окружение, заявил 6 сентября сдавшийся в плен боец ВСУ Сергей Стадник.

flickr.com / New York National Guard

На передовую Стадник попал уже через сутки после прохождения медкомиссии. Офицеры отправляли рядовых на позиции, обманывая их и говоря, что нужно просто «постоять в обороне».

Подразделение, в котором он находится, попало в окружение. Командование бросило его и других мобилизованных на произвол судьбы.

«Мы им не нужны. По рации говорим: у нас тут даже воды нет, есть нечего <…>, сидим еле живые. В ответ: подождите, крепитесь, сидите терпите, копайте, копайте и терпите», — процитировало Стадника «РИА Новости».

Никакой помощи от украинского командования не было, начала работать российская артиллерия. Двое сослуживцев Стадника сразу погибли. Он спрятался в одном из домов и, когда российские бойцы окружили здание, сдался в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября военнопленный Антон Фурдоленко рассказал, что в Курской области украинское командование бросило целое подразделение в селе Коренево. Должна была пройти ротация, но за ним и его взводом просто не приехали. В итоге Фурдоленко и его сослуживцы сами сдались в плен.

Как рассказал российский офицер с позывным Виктор, в ДНР в плен сдались девять человек — командир роты и восемь его подчинённых, отставших от подразделения. На допросе он рассказал, что его роту раскидали по бригадам. В числе сдавшихся в плен оказались также фельдшер и старшина.