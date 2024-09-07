Тель-Авив, Израиль, 7 сентября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли удар по командному центру палестинского радикального движения ХАМАС, расположенному в северной части Газы. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Israel Defense Forces

«ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, которые действовали в командно-контрольном центре ХАМАС», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам израильских военных, центр располагался в здании школы «Халима аль-Садия» на севере Газы.

Утверждается, что ЦАХАЛ предпринял многочисленные шаги по снижению риска для гражданских лиц около этого здания, а также использовал точные боеприпасы, воздушное наблюдение и разведданные.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская армия с начала эскалации палестино-израильского конфликта задержала 98 палестинских журналистов. Уточнялось, что 52 палестинских журналиста остаются под стражей в Израиле и ещё около 15 из них израильские власти поместили под административный арест без предъявления обвинений или судебного разбирательства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 августа заявил, что ЦАХАЛ перехватил все дроны, запущенные ливанским шиитским движением «Хезболла» по стратегической цели в центральной части страны.