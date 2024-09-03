Газа, Палестина, 3 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Израильские военные с начала эскалации палестино-израильского конфликта задержали 98 палестинских журналистов. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Общество палестинских заключённых (PPS).

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Около 52 из 98 журналистов, задержанных с начала войны в секторе Газа, остаются под стражей в Израиле. В это число входят 17 журналистов из сектора Газа, двое из которых были похищены», — говорится в материале.

Отмечается, что из 52 палестинских журналистов около 15 израильские власти поместили под административный арест без предъявления обвинений или судебного разбирательства.

По информации международной организации «Репортёры без границ» (RFS), с 7 октября 2023 года в результате действий Армии обороны Израиля в секторе Газа погибли более 130 палестинских журналистов и сотрудников СМИ. По меньшей мере 30 из них погибли во время выполнения служебных обязанностей.

По данным палестинского министерства здравоохранения от 22 августа, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли по меньшей мере 40,7 тысячи человек, в том числе почти 16,5 тысячи детей. Пострадали более 94 тысяч человек, пропавшими без вести считаются свыше 10 тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации в секторе Газа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал бездействие органа всемирной организации относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Совет Безопасности стал больше напоминать пассивного и бессильного наблюдателя. Также российский дипломат указал, что принятая ранее резолюция СБ ООН о поэтапном прекращении огня в анклаве не выдерживает критики — «ни одна из этих фаз не материализовалась», и все они выглядят «абсолютно сюрреалистично».

20 августа Полянский подчеркнул, что визит членов Совета Безопасности ООН в сектор Газа по-прежнему остаётся на повестке дня, но организовать его практически пока не получается из-за отсутствия единой позиции членов СБ ООН и согласия по модальности поездки.