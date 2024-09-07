Лондон, 7 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Потеря украинскими формированиями города Красноармейска поставит их в тяжёлое положение и может привести к освобождению от ВСУ всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 сентября написал британский журнал The Spectator.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Его [Красноармейска] потеря станет для Украины сокрушительным ударом», — говорится в публикации.

Уточняется, что город является для украинских боевиков крупным «логистическим хабом», расположенным на пересечении железных и автомобильных дорог, а потому контроль над ним даёт сторонам конфликта возможность открыть путь к другим населённым пунктам на донецком направлении.

По словам автора статьи, освобождение российскими военными Красноармейска откроет перед ними перспективы освобождения всей территории ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады украинских формирований Николай Мельник опроверг слова главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы стабилизации на красноармейском направлении. По его словам, Красноармейск, скорее всего, падёт по «авдеевскому сценарию».

Отставной генерал-лейтенант немецкой армии Роланд Катер 5 сентября назвал освобождение Красноармейска переломным моментом в украинском конфликте. По словам эксперта, это может полностью изменить всю обстановку на фронте.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 сентября рассказал, что военные российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Журавка в ДНР. Он напомнил, что армия России на этом направлении за неделю также освободила Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное.