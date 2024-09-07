Киев, 7 сентября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. В Киеве и Киевской области, а также в Николаевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины в ночь на 7 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В Киеве около 01:30 и 03:00 по местному времени (совпадает с мск) на фоне воздушной тревоги прозвучало две серии взрывов. По данным украинского телеканала «Общественное», система противовоздушной обороны сработала и в Киевской области.

Кроме того, в ночь на субботу взрывы прогремели в Николаеве, а также в Винницкой и Хмельницкой областях. Подробности не уточнялись.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в результате комбинированного ракетного удара в районе Кривого Рога в Днепропетровской области ликвидированы более 250 боевиков ВСУ. В их числе — около 70 французских и румынских специалистов противовоздушной обороны и по производству БПЛА.

6 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по объектам в Павлограде в Днепропетровской области. Взрывы прогремели на территории завода по производству реактивных беспилотников и на аэродроме, с которого украинские боевики запускают ударные БПЛА.